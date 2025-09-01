Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В шести муниципалитетах Кузбасса учеников приняли капитально отремонтированные школы

Обновленные школы открылись в пгт Яшкино, Прокопьевске, Белове, Ленинске-Кузнецком, Киселевске и Прокопьевском округе. В каждом образовательном учреждении не только провели капитальный ремонт, но и полностью переоснастили учебные классы, предметные лаборатории, творческие и спортивные модули. В общей сложности в них начали учебный год более 4,7 тысячи ребят.

Обновленные школы региона демонстрируют современный подход к образованию в соответствии с профилем дополнительного образования учреждения. Так, в школе №14 Прокопьевска установлено высокотехнологичное оснащение, включающее VR-лабораторию, IT-полигон, лабораторию робототехники, телестудию и тир. Также установлено специальное оборудование для детей с ОВЗ. 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

kuzbassnews.ru
01/09/2025
