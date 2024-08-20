В Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора публично обсудили итоги работы за 1 полугодие 2024 года

15 августа 2024 года в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора состоялось публичное обсуждение результатов работы по итогам первого полугодия году, а также актуальных вопросов и задач при реализации возложенных полномочий.

Участниками мероприятия в режиме видеоконференц-связи стали представители хозяйствующих субъектов, органов государственной власти регионального и федерального уровня, органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия на территории трёх сибирских регионов – Новосибирской области, Томской области и Кемеровской области — Кузбасса. Также к слушаниям подключились сотрудники территориального управления Россельхознадзора и подведомственных Службе учреждений – Новосибирского и Кемеровского филиалов ФГБУ «ВНИИЗЖ» и Томского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

Открыл мероприятие руководитель управления Александр Баев, предложив в открытом диалоге обсудить вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются представители бизнеса. Он отметил, что ведомство продолжает деятельность с учётом требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации, сосредоточив основное внимание на профилактических мерах. Предостережение – вот один из действенных инструментов, роль которого в деле соблюдения законодательства и устранения нарушений значительно возрастает с каждым годом. В 1 полугодии 2024 года их совокупное количество по всем видам государственного контроля (надзора) в сравнении с аналогичным периодом 2023 года возросло в 2 раза и составило 4 222.

Кроме того, снижению административной нагрузки способствует активное применение, мониторинг и анализ информационных систем, в том числе разработанных Службой. Александр Баев подчеркнул важность донесения принципов работы всей линейки информационных систем Россельхознадзора, позволяющих агробизнесу ориентироваться в отрасли и не допускать ошибок.

В своем приветственном слове руководитель Управления обратил внимание слушателей на необходимость учёта изменений в законодательстве, требующих от хозяйствующих субъектов корректировок, а порой и проведения серьёзных мероприятий в деятельности. И в этой связи ведомство открыто для оказания помощи и поддержки в их изучении и применении на практике. В дальнейшем публичное мероприятие было наполнено содержательными выступлениями и презентациями, отражающими основные вехи при реализации полномочий, возложенных на ведомство.

В завершение Александр Баев поблагодарил участников, которые подключились и активно используют публичные слушания как дополнительный информационный ресурс в своей работе, а также сообщил, что материалы мероприятия размещаются на сайте Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в разделе «Реформа контрольно-надзорной деятельности».