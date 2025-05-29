В Суслово библиотекари продолжают работу в рамках проекта «80 рассказов о войне»

Специалисты Сусловской сельской модельной библиотеки Мариинского округа знакомят ребят второго класса с книгой Елены Ульевой «Беседы о войне». На первом занятии школьникам прочитали рассказы «Сражение под Сталинградом», «Остров Людникова» и «Победа под Сталинградом». Второклассники узнали, как проходила Сталинградская битва, о героизме советских солдат и о значении этой победы для исхода Великой Отечественной войны. Библиотекари предложили учащимся выполнить творческие задания. Дети переводили на русский язык зашифрованное выражение, написанное в английской раскладке клавиатуры. Также они разгадывали закодированные слова с помощью азбуки Морзе.

На втором занятии библиотекари прочитали ребятам рассказы о немецкой и советской пропаганде в годы войны. Из них школьники узнали о том, какие методы использовались для воздействия на население, как создавались плакаты и лозунги, и как они влияли на моральный дух солдат и гражданского населения. После теоретической части учащиеся приступили к выполнению практического задания. Им было предложено создать аппликацию самых известных плакатов времен Великой Отечественной войны. Это задание не только позволило детям проявить творческие способности, но и помогло им лучше понять, как создавались эти символы военного времени, какие образы и цвета использовались для передачи важных идей и эмоций.

«Подвиг Александра Матросова» и «Фронтовые будни» – с этими рассказами сотрудники библиотеки познакомили второклассников на третьей встрече. Из прочитанных произведений они узнали о том, как Александр Матросов закрыл своим телом амбразуру немецкого дзота, и как этот поступок стал символом героизма и самопожертвования. Также они послушали историю о фронтовых буднях, о том, как солдаты жили в окопах, как питались, как проводили свободное время.

В ходе четвертой встречи библиотекари прочитали детям трогательный рассказ «Солдатские письма». Юные читатели узнали о том, что такое «фронтовые треугольники» и послушали отрывки из личных писем солдат, которые они отправляли своим родным с фронтов Великой Отечественной войны. После прочтения рассказа, ребята написали собственные письма-треугольники, адресованные участникам специальной военной операции.

Фото: Сусловская сельская модельная библиотека