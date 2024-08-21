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В Таштаголе открылся Центр общения старшего поколения

В городе Таштагол Кемеровской области при клиентской службе регионального Отделения Социального фонда России открылся двенадцатый в Кузбассе Центр общения старшего поколения. В мероприятии приняли участие заместитель управляющего Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Тарас Башкиров, заместитель главы Таштагольского муниципального района по социальным вопросам Виктория Руднева, председатель Местной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Галина Медведева, пенсионеры района.

«Мы будем рады видеть таштагольских пенсионеров в нашем Центре. Здесь они смогут повысить финансовую и компьютерную грамотность, научиться использовать современные цифровые технологии. Помимо образовательных программ гости смогут разнообразить досуг совместным просмотром любимых фильмов, настольными играми и чтением литературы», — отметил Тарас Башкиров.

По случаю открытия нового Центра общения старшего поколения для его первых посетителей прозвучали стихи и поздравления. Народные песни в исполнении музыкального ансамбля «Сударушка» Дома культуры «Горняк» не оставили равнодушным ни одного гостя. За дружеским чаепитием гости ознакомились с порядком работы Центра, обсудили план предстоящих мероприятий и озвучили свои пожелания.

В ближайшее время в новом Центре состоятся вебинар Школы активного долголетия о взаимоотношениях поколения, лекции по здоровому образу жизни, занятия по лечебной физкультуре, мастер-классы по рукоделию и турниры по настольным играм. В Центре общения старшего поколения активисты всегда смогут получить консультации специалистов по правовым и социальным вопросам. 

Центр общения старшего поколения ждет посетителей по адресу: Таштагол, ул. Ленина, 50.

С планом мероприятий Центров общения старшего поколения в Кемеровской области можно ознакомиться на региональной странице сайта Социального фонда России в разделе «Информация для жителей региона» https://sfr.gov.ru/branches/kuzbass/info/~0/11112.

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Фото: СФР

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kuzbassnews.ru
21/08/2024
Общество
Таштагол
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