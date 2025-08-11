В Таштаголе школьникам рассказали о службе в Росгвардии и наследии генерала Яковлева

В Таштагольском филиале вневедомственной охраны Росгвардии состоялся урок мужества для участников Общероссийского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Мероприятие было приурочено к 107-й годовщине со дня рождения генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева, выдающегося военачальника, сыгравшего ключевую роль в становлении войск правопорядка.

В мероприятии приняли участие дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет. В ходе урока сотрудники Росгвардии продемонстрировали участникам агитационный видеоролик, средства индивидуальной защиты, специальные средства и учебное оружие. Ребятам также рассказали об истории службы и биографии руководителей войск правопорядка.

Сотрудники Росгвардии обратили внимание ребят на связь генерала армии Яковлева с Кузбассом. В 1939 году будущий военачальник начал свой воинский путь, поступив в Кемеровское артиллерийско-миномётное училище. Сегодня Новосибирский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации продолжает традиции легендарного военачальника и готовит новых специалистов. Юным участникам мероприятия напомнили, что после окончания школы они тоже могут попробовать свои силы и поступить в это учебное заведение.

Иван Кириллович Яковлев - советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, начальник Главного управления внутренних войск МВД СССР. Под его руководством во внутренних войсках были созданы первые вузы, авиационные и морские части, а также подразделение специального назначения. Имя генерала армии Яковлева присвоено Новосибирскому военному институту войск национальной гвардии РФ и одной из улиц столицы.

Фото: Росгвардия