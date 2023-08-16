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В Таштаголе состоится фестиваль малой авиации

19 августа 2023 года в 12:00на взлетно-посадочной площадке в Таштаголе состоится Фестиваль малой авиации.

В небо поднимутся самолеты под управлением пилотов из Алтайского края, Новосибирской, Омской областей и Кузбасса.

Гостей праздника на площадке аэродрома ждут концертная программа, интерактивы, мастер-классы, полевая кухня, встреча с летчиками и возможность сфотографироваться с самолетами.

Поучаствовать в авиафесте могут все желающие, вход бесплатный.

 

Фото: Отдел корпоративных коммуникаций  "АЭРОКУЗБАСС"

 

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kuzbassnews.ru
16/08/2023
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