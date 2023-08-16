19 августа 2023 года в 12:00на взлетно-посадочной площадке в Таштаголе состоится Фестиваль малой авиации.

В небо поднимутся самолеты под управлением пилотов из Алтайского края, Новосибирской, Омской областей и Кузбасса.

Гостей праздника на площадке аэродрома ждут концертная программа, интерактивы, мастер-классы, полевая кухня, встреча с летчиками и возможность сфотографироваться с самолетами.

Поучаствовать в авиафесте могут все желающие, вход бесплатный.

Фото: Отдел корпоративных коммуникаций "АЭРОКУЗБАСС"