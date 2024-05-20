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В тепличных хозяйствах Кузбасса специалисты Россельхознадзора проводят мониторинг карантинного фитосанитарного состояния

Ежегодно специалистами территориального управления Россельхознадзора проводится мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории Кемеровской области-Кузбасса. Цель мониторинга — выявление карантинных объектов (вредителей, болезней растений), путей их проникновения и распространения, а также получение объективного представления о фитосанитарном состоянии территории региона.

Традиционно мероприятия начинаются весной с тепличных хозяйств. На сегодняшний день это 12,6 га закрытого грунта в 6 хозяйствах Кузбасса.

Так, уже с 1 апреля 2024 года состоялось 6 выездов специалистов Россельхознадзора, в ходе которых в посадках томатов отобраны пробы для проведения дальнейших исследований в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» на такие карантинные вирусы, как вирус морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томата, мозаики пепино. Одновременно установлено 30 феромонных ловушек на выявление южноамериканской томатной моли, а также 30 феромонных и 1 750 клеевых ловушек — на западного цветочного трипса и других вредителей закрытого грунта.

По результатам такого мониторинга, включающего целый комплекс обследовательских мероприятий, будет составлен отчет о фитосанитарном состоянии территории Кемеровской области-Кузбасса, данные которого будут опубликованы в Национальном докладе о карантинном фитосанитарном состоянии территории Российской Федерации.

Общество
kuzbassnews.ru
20/05/2024
Общество
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