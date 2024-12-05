В Тисульском лесничестве Кузбасса увеличена площадь карантинной фитосанитарной зоны по двум вредителям леса

Специалисты Россельхознадзора проводят постоянный мониторинг карантинного фитосанитарного состояния, необходимый для выявления карантинных объектов и предотвращения их проникновения и распространения на территории регионов. В текущем году одним из результатов такой работы стало выявление новых очагов карантинных объектов на территории Центрального участкового лесничества Тисульского лесничества в Кемеровской области – Кузбассе, где в настоящее время уже установлена карантинная фитосанитарная зона по большому черному еловому усачу и черному сосновому усачу в границах Берикульского, Комсомольского, Макаракского и Первомайского участковых лесничеств.

Соответствующий приказ Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора от 26 ноября 2024 года размещена на сайте.

Таким образом, совокупная площадь карантинной фитосанитарной зоны по данным вредителям леса составила 497 955 га.

В связи с чем, владельцам, пользователям и арендаторам лесных угодий, хозяйствующим субъектам, осуществляющим на её территории переработку, хранение, перевозку и реализацию лесоматериалов, необходимо помнить следующее.

Перемещение подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны в пределах Российской Федерации производится по карантинным сертификатам, за пределы Российской Федерации — по фитосанитарным сертификатам, выдаваемым Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора, на основании экспертного заключения аккредитованной лаборатории о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.

Контакты специалистов отдела государственного фитосанитарного надзора в Кемеровской области: телефон (3842) 36-15-80, е-mail: [email protected], адрес: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б.