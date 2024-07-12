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В Топкинском муниципальном округе Кузбасса более 100 га введены в сельхозоборот в результате исполнения предписаний Россельхознадзора

Нарушения земельного законодательства в границах Топкинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса были зафиксированы инспекторами Россельхознадзора еще в 2023 году в ходе согласованных с органами прокуратуры проверок в отношении собственников земельного участка. Так, зарастание древесной и сорной растительностью его части площадью 1 020 343 кв. м стало основанием для выдачи предписаний об устранении выявленного нарушения со сроком исполнения в июне 2024 года.

При проведении выездного обследования в июле 2024 года установлено, что земельный участок используется на всей площади под посевы зерновых культур, также проведена безотвальная обработка почвы. Таким образом, инспекторы Россельхознадзора подтвердили ввод в сельскохозяйственный оборот более 100 га земель.

Общество
kuzbassnews.ru
12/07/2024
Общество
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