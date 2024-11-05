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В Топкинском СДК состоялся региональный фестиваль-конкурс национальных семей «Человек семьею крепок»

Фестиваль, посвященный Году семьи в России, объединил представителей всех национальностей, проживающих в Кузбассе: чувашей, немцев, белорусов, русских, татар и многих других. Конкурсанты поделились с земляками уникальными семейными историями. Участники исполнили национальные песни и танцы, а также представили блюда традиционной народной кухни.
Победители фестиваля-конкурса получили дипломы лауреатов и памятные подарки – уникальные наборы керамической посуды, созданные в семейной мастерской Романцовых из города Тайги. Тяжинский муниципальный округ на конкурсе представляли Искандировы из села Новоподзорново. Семья стала лауреатом третьей степени.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Культура
Тайга
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kuzbassnews.ru
05/11/2024
Культура
Тайга
Топки
Тяжин
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