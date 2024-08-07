В трёх подведомственных регионах во ФГИС «Сатурн» зарегистрировано более 22,5 тысяч площадок

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора продолжают работу по регистрации хозяйствующих субъектов, осуществляющих или планирующих обращение пестицидов и агрохимикатов, то есть производство (изготовление), хранение, перевозку (транспортировку), применение, реализацию, обезвреживание, утилизацию, уничтожение и захоронение. Эта работа ведётся для создания условий, обеспечивающих безопасность и прозрачность поступления, производства и перемещения химических средств защиты растений и удобрений и подразумевает, что участники должны быть зарегистрированы в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов — ФГИС «Сатурн», промышленная эксплуатация которой введена Службой с 1 сентября 2022 года.

В настоящее время в ней зарегистрированы 1 113 новосибирских, 137 томских и 497 кемеровских хозяйствующих субъектов, а общее количество площадок, на которых ведется такая работа, достигло 22 576.

Стоит отметить, что в целях поддержки предпринимательства, ведущего профессиональную деятельность в сфере оборота пестицидов и агрохимикатов, специалисты Россельхознадзора регулярно проводят выездные обучающие семинары, консультации, а также профилактические визиты как в очном режиме, так и с помощью видеоконференцсвязи. При этом неоднократные профилактические визиты состоялись по инициативе представителей бизнеса. На территории подведомственных регионов — Новосибирская область, Кемеровская область — Кузбасс, Томская область — многие зарегистрированные участники – фермеры, предприниматели, представители организаций и учреждений — уже оценили практическую значимость подобных мероприятий, в ходе которых смогли получить ответы на вопросы и внести предложения по взаимодействию.

Вместе с тем, в ходе регулярно проводимого анализа специалисты ведомства выявляют факты отсутствия регистрации хозяйствующих субъектов, а также невнесения и/или внесения недостоверной информации во ФГИС «Сатурн» при ведении деятельности по обращению пестицидов и агрохимикатов. Кроме того, отмечены факты нарушения регламента их применения, соблюдение которого должно исключать негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду. В целях недопустимости нарушения обязательных требований к хозяйствующим субъектам применены меры превентивного характера в виде предостережений, в которых им предложено своевременно вносить во ФГИС «Сатурн» достоверные и полные сведения и информацию, предусмотренные частью 3 статьи 15.2 Федерального закона от 19.07.1997 №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Кроме того, внимание аграриев обращено на то, что в отсутствие «прописки» в системе они не смогут осуществлять оборот (покупку, продажу, применение и т.д.) пестицидов и агрохимикатов, что может существенно затруднить работу добросовестных участников отрасли.

Так, по состоянию на 6 августа 2024 года в адрес новосибирских аграриев направлено 123 предостережения, томских — 60 и кемеровских — 30.