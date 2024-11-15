В Тяжине чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

По итогам уборочной страды, проходившей в неблагоприятных погодных условиях, урожайность по зерновым культурам в амбарном весе составила более 16 центнеров с гектара, валовое производство зерна – почти 28 тысяч тонн. Наибольший вклад в хлебный каравай муниципалитета внесли крестьянско-фермерские хозяйства С. А. и С. В. Росликовых, К. И. Рапана, общества с ограниченной ответственностью «Рассвет», «Новопокровское», «Усть-Сертинское», сельскохозяйственный производственный кооператив «Пичугинский».

За 10 месяцев текущего года продуктивность молочного животноводства в округе составила 4641 килограмм на одну фуражную корову (+158 кг к уровню прошлого года). Лидирует СПК «Пичугинский» с продуктивностью 4876 килограммов на одну фуражную корову (+230 кг к уровню прошлого года). К концу года прогнозируется выйти на продуктивность в 5900 килограммов. В целом по Тяжинскому округу впервые ожидается продуктивность 5500 кг на одну фуражную корову.

Председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин поблагодарил за самоотверженный труд работников и ветеранов сельскохозяйственной отрасли, а также студентов Тяжинского агропромышленного техникума. В честь профессионального праздника многие аграрии были удостоены областных наград. Лучшим работникам сельхозпредприятий вручены медали «За заслуги перед Тяжинским округом», почетные грамоты и благодарственные письма главы Тяжинского муниципального округа.

На празднике аграриев и работников перерабатывающей промышленности с музыкальными номерами выступили коллективы художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа