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В Тяжине добровольцы навестили воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних

Волонтеры Тяжинской местной организации Союза молодежи Кузбасса продолжают реализацию проекта «Добровольцы – детям: учим, развиваем, помогаем!».
Добровольцы рассказали ребятишкам, как важны и полезны занятия спортом, а также о правилах безопасности в зимнее время. Чтобы новые знания лучше усвоились, дети отгадывали загадки.
В ходе творческого мастер-класса ребята научились создавать из фетра и синельной проволоки композицию «Сноубордист». Затем волонтеры провели для воспитанников центра спортивно-музыкальную зимнюю разминку.
Проект «Добровольцы – детям: учим, развиваем, помогаем!» реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/02/2024
Общество
Тяжин
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