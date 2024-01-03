В Тяжине добровольцы провели новогоднюю акцию

Волонтеры Тяжинского агропромышленного техникума Александр Путятин, Виктория Волосникова и Александра Фролова совместно с активистками женсовета поселка Тяжинский провели акцию «Новый год на дом».

Дед Мороз, Снегурочка и Зайчик поздравили с Новым годом детей из малообеспеченных семей. Добровольцы поиграли с ребятишками и вручили им сладкие гостинцы от социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Транспорт был предоставлен Тяжинским территориальным отделом Управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа.