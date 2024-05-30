В Тяжине начаты работы по благоустройству дворовой территории по улице Октябрьская, дом 8

Здесь будет выполнен ремонт дворовых проездов – уложен новый асфальт, установлены новые скамейки и урны. Сейчас в этом дворе ведутся работы по снятию деформированного асфальтобетонного покрытия и разравниванию грунта. Работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

За лето в рамках этого проекта в поселке Тяжинский будет выполнено благоустройство дворовых территорий по улице Советская, дом 9 и дом 22, а также будет проложен новый пешеходный тротуар.