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В Тяжине начаты работы по благоустройству дворовой территории по улице Октябрьская, дом 8

Здесь будет выполнен ремонт дворовых проездов – уложен новый асфальт, установлены новые скамейки и урны. Сейчас в этом дворе ведутся работы по снятию деформированного асфальтобетонного покрытия и разравниванию грунта. Работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
За лето в рамках этого проекта в поселке Тяжинский будет выполнено благоустройство дворовых территорий по улице Советская, дом 9 и дом 22, а также будет проложен новый пешеходный тротуар.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/05/2024
Общество
Тяжин
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