Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Тяжине открылась выставка «Победный вернисаж»

В экспозициях выставки, посвященной 80-летию Великой Победы, представлены творческие работы учащихся и преподавателей детской художественной школы № 13.
В работах дети отразили все тяготы военных лет: борьбу партизан, оказание помощи медсестрами, тяжелую работу в госпиталях, боевые действия, а также светлые и радостные моменты встречи, Великую Победу и салют на Красной площади. На выставке представлено большое количество портретов. Ребята рисовали своих прабабушек и прадедушек.
Работы педагогов не менее разнообразны. Наталья Николаевна Емельянова и Яна Андреевна Шкодунова представили выполненные маслом картины «Безымянная высота» и «Военный натюрморт». Ольга Анатольевна Окунева выполнила работу в технике валяния из шерсти «Встреча».
Большой интерес у присутствующих вызвала фотозона, в центре которой был установлен макет легендарного пулемета «Максим». Это авторская работа Андрея Сергеевича Кузьмиченко.
На открытии выставки собрались учащиеся детской художественной школы, их педагоги, родители и бабушки. Ученики подготовительной группы порадовали всех своими творческими номерами – прочитали стихи о Победе и вместе с гостями выставки исполнили песню «Катюша».

Фото: Тяжинская детская художественная школа № 13

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/05/2025
Культура
Образование
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus