В Тяжине открылась выставка «Победный вернисаж»

В экспозициях выставки, посвященной 80-летию Великой Победы, представлены творческие работы учащихся и преподавателей детской художественной школы № 13.

В работах дети отразили все тяготы военных лет: борьбу партизан, оказание помощи медсестрами, тяжелую работу в госпиталях, боевые действия, а также светлые и радостные моменты встречи, Великую Победу и салют на Красной площади. На выставке представлено большое количество портретов. Ребята рисовали своих прабабушек и прадедушек.

Работы педагогов не менее разнообразны. Наталья Николаевна Емельянова и Яна Андреевна Шкодунова представили выполненные маслом картины «Безымянная высота» и «Военный натюрморт». Ольга Анатольевна Окунева выполнила работу в технике валяния из шерсти «Встреча».

Большой интерес у присутствующих вызвала фотозона, в центре которой был установлен макет легендарного пулемета «Максим». Это авторская работа Андрея Сергеевича Кузьмиченко.

На открытии выставки собрались учащиеся детской художественной школы, их педагоги, родители и бабушки. Ученики подготовительной группы порадовали всех своими творческими номерами – прочитали стихи о Победе и вместе с гостями выставки исполнили песню «Катюша».

Фото: Тяжинская детская художественная школа № 13