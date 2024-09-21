В Тяжине отпраздновали 100-летие со дня образования Тяжинского района

На центральной площади поселка Тяжинский была развернута торговля. Здесь можно было приобрести хлебобулочные изделия, шашлыки, детские игрушки и сувениры. Действовали различные игровые локации, работали детские развлекательные аттракционы.

В этот праздничный день на площади Ленина состоялась сельская ярмарка «Дары земли Тяжинской», где каждая территория представила свою тематическую локацию. Здесь же прошла концертная программа «Родной район – ты песня и легенда», в которой приняли участие народные, эстрадные коллективы и отдельные солисты нашего округа.

Для ребятишек весь день работал детский Арбат с различными развлечениями, мастер-классами, селфи-зонами. Дети участвовали в игровых развлекательных программах, общались и фотографировались с гигантскими ростовыми куклами и артистами шоу-группы «Юджин». В Доме культуры «Юбилейный» состоялся торжественный прием «С малой Родины моей начинается Россия», посвященный 100-летию со дня образования Тяжинского района. С праздником собравшихся поздравили заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса, начальник отдела межнациональных отношений, поддержки коренных малочисленных народов Татьяна Анатольевна Акимова, глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов округа Александр Иванович Сорокин.

Решением Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа звание «Почетный гражданин Тяжинского муниципального округа» присвоено ветерану сферы культуры Валентине Сергеевне Сергеевой, не один десяток лет посвятившей руководству Тяжинской библиотечной системы и настоятелю храма святителя Николая поселка Итатский Алексею Леонидовичу Черткову.

На Доску Почета Тяжинского округа занесены имена Владимира Петровича Капустина – водителя автомобиля (автобуса) 1 класса ГП Кузбасса «Пассажиравтотранс», Константина Ивановича Рапана – индивидуального предпринимателя, а также коллективы, добившиеся высоких результатов в работе: коллектив пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу (начальник 4 ПСО Максим Викторович Гарцуев), военно-патриотического клуба «Барс» (руководитель Евгений Николаевич Жернаков), коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тяжинская средняя общеобразовательная школа № 3» (директор Тамара Владимировна Гуляева), коллектив Новопокровского территориального отдела (начальник Сергей Петрович Даниленко), коллектив сельскохозяйственного производственного кооператива «Пичугинский» (председатель Георгий Константинович Артемьев), Центра национальных культур – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» (руководитель Ольга Николаевна Каплунова).

Медалью «За заслуги перед Тяжинским муниципальным округом» награждены 17 тяжинцев, почетными грамотами и благодарственными письмами отмечен 31 человек.

Праздничный день завершился вечерней концертной программой «Тяжинский объединяет». На площади Ленина выступила кавер-группа «7 пятниц» из города Кемерово, а также состоялось фееричное барабанное шоу от группы «ZANOZZZA».