В Тяжинском округе продолжается работа по проекту «Грани информации»

В центре социального обслуживания населения проект реализуется с 2017 года. Специалисты отделения срочного соцобслуживания проводят с земляками беседы, вручают информационные листовки и памятки, направленные на предотвращение различных чрезвычайных ситуаций.

В ходе очередного выезда специалисты по социальной работе побывали в деревне Тяжино-Вершинка, где поработали с группами населения, безопасность которых больше всего подвержена рискам. Пожилым людям и инвалидам рассказали, как нужно действовать, для того чтобы свести к минимуму вероятность нанесения ущерба здоровью и имуществу, а также нейтрализовать другие неблагоприятные воздействия.