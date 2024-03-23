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В Тяжинском округе продолжается работа по проекту «Грани информации»

В центре социального обслуживания населения проект реализуется с 2017 года. Специалисты отделения срочного соцобслуживания проводят с земляками беседы, вручают информационные листовки и памятки, направленные на предотвращение различных чрезвычайных ситуаций.
В ходе очередного выезда специалисты по социальной работе побывали в деревне Тяжино-Вершинка, где поработали с группами населения, безопасность которых больше всего подвержена рискам. Пожилым людям и инвалидам рассказали, как нужно действовать, для того чтобы свести к минимуму вероятность нанесения ущерба здоровью и имуществу, а также нейтрализовать другие неблагоприятные воздействия.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/03/2024
Общество
Тяжин
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