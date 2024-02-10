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В Тяжине продолжается строительство 36-многоквартирного дома по улице Чехова, 35

Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров совместно с представителями прокуратуры, следственного отдела, управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа, застройщика ООО «ЖилРемСтрой» провели выездное заседание оперативного штаба по строительству многоквартирного дома.
Обсудили вопросы хода возведения многоквартирного дома по улице Чехова, 35. Также речь шла о подготовке необходимых документов для получения разрешения на строительство следующего МКД по улице Чехова, 37, о проектировании инженерных сетей для подключения в дальнейшем земельных участков по улице Столярная, 44, 46 и улице Коммунальная, 37. Определили сроки инспектирования и сдачи строящегося дома, а также даты проведения совместных заседаний.
Участники совещания посетили строительную площадку 36-квартирного жилого дома по улице Чехова, 35. Работы здесь ведутся с привлечением бюджетных средств, в рамках федеральных и региональных жилищных программ, национального проекта «Жилье и городская среда». Застройщиком ООО «ЖилРемСтрой» возведены четыре этажа, выполнены межэтажные перекрытия и установлены железобетонные лестничные марши. В подвальном помещении выполняется устройство инженерных коммуникаций. Также ведется работа по кирпичной кладке для крепления мауэрлата. В ближайшее время строители приступят к монтажу кровли.
После завершения строительства дома квартиры будут предоставлены детям, оставшимся без попечения родителей и гражданам других льготных категорий.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/02/2024
Общество
Тяжин
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