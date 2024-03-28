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В Тяжине продолжается строительство многоквартирного дома

Строительный объект по улице Чехова, 35 посетили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, прокурор Константин Олегович Матвеев и представитель застройщика ООО «ЖилРемСтрой».
Работы ведутся с привлечением бюджетных средств, в рамках федеральных и региональных жилищных программ, национального проекта «Жилье и городская среда». Застройщиком уже возведены 4 этажа, в стадии завершения монтаж кровли и утепление вентиляционной шахты, потолков. Во всем доме установлены окна ПВХ. Монтаж отопления выполнен на 65 %.
Бригада строителей работает здесь в ежедневном режиме. Материалы имеются в полном объеме. Работы выполняются в соответствии со сроками исполнения контракта.
После завершения строительства многоквартирного дома квартиры будут предоставлены детям, оставшимся без попечения родителей и гражданам других льготных категорий.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/03/2024
Общество
Тяжин
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