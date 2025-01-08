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В Тяжине прошел цикл мастер-классов по декоративно-прикладному искусству

В Доме культуры «Юбилейный» дети могли попробовать себя в новом творческом деле. Преподаватели Тяжинской детской художественной школы № 13 поделились с ребятишками секретами мастерства. Нужно было только выбрать, что заинтересовало больше всего – роспись по камню, гончарное ремесло, лепка из воздушного пластилина и так далее.
Народный мастер Кузбасса Наталья Николаевна Емельянова научила детей искусству соломоплетения. Мастер-класс по росписи на спилах дерева ребятам дал преподаватель детской художественной школы Андрей Сергеевич Кузьмиченко. С гончарным ремеслом юных мастеров познакомил Дмитрий Михайлович Тарасенко.

Фото: Тяжинская ДХШ № 13

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/01/2025
Культура
Образование
Тяжин
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