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В Тяжине прошел конкурс среди творческих семей

Участникам предстояло своими руками сотворить новогоднее чудо. Творческое состязание состоялось в детской художественной школе № 13. Самому маленькому конкурсанту всего девять месяцев, самому старшему – шестьдесят пять лет.
В конкурсе приняли участие четыре семьи. Творческий процесс длился более часа, каждому участнику нашлось дело – кто-то смешивал краски или нарезал бумагу, кто-то подготавливал глину. По итогам конкурса каждая семья была награждена сладким подарком и грамотой за участие.
В номинации «Скульптура» отмечена семья Кузьмиченко: Андрей Сергеевич, Октябрина Анатольевна, Дарина. В номинации «Живопись» – семья Оноприенко: Алексей Викторович, Ирина Сергеевна, Никита, Вячеслав, Анастасия, Максим. В номинации «Композиция» – семья Сапегиных: Сергей Анатольевич, Светлана Ивановна, Ульяна Алексеевна, Раиса. В номинации «Аппликация» – семья Орловых: Анатолий Семенович, Анна Давыдовна, Татьяна Владимировна, Александр.
Завершился конкурс «Новогодняя сказка» совместным чаепитием участников.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/01/2024
Культура
Тяжин

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