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В Тяжине прошел квест «Поэзия и молодежь. Есть контакт!»

В библиотеке имени Н. И. Масалова студентов Тяжинского агропромышленного техникума ждали различные испытания. На станции «Стихомузыка» ребятам нужно было вспомнить авторов известных песен. Им предстояло распознать произведения таких легендарных поэтов-песенников как Сергей Александрович Есенин, Михаил Васильевич Исаковский и Белла Ахатовна Ахмадулина. Слушая отрывки из знакомых композиций, участники отгадывали их авторов и названия.
Ребята поучаствовали в «Поэтических раскопках» и нашли сборники стихов известных поэтов, которые «скрывались» среди произведений российской и зарубежной прозы. Также прошли «Поэтический лабиринт», узнавая авторов по предложенным стихотворным строчкам.
На станции «Угадай поэта!» игроки собрали из пазлов портреты Александра Сергеевича Пушкина и Сергея Александровича Есенина. В «Поэтической мастерской» используя заданные строчки поэтов Максимилиана Александровича Волошина и Анны Андреевны Ахматовой, студенты, попытались создать собственные поэтические шедевры.
На финальной станции «Свободный микрофон» участники продемонстрировали актерское мастерство – прочли свои творческие шедевры. Затем студенты получили заслуженные награды – благодарственные письма и сладкие призы. Примечательно, что в ходе квеста смартфоны участников оставались в стороне, не став помехой для творчества.
Поэтический квест состоялся в рамках реализации проекта «Библиотека – твоЯ ТерриториЯ», цель которого – приобщить молодежь к миру поэзии и литературы, отвлечь от виртуальных соблазнов и пробудить в ребятах интерес к классике.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/04/2024
Культура
Тяжин
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