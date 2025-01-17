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В Тяжине прошел литературный час «Книги с солдатской судьбой»

В рамках Года защитника Отечества в Тяжинской средней школе № 3 состоялась встреча, посвящённая военной прозе Евгения Ивановича Носова. Специалисты Тяжинской детской библиотеки рассказали учащимся 8 «А» класса о жизни и творчестве писателя.
Произведения русского писателя Евгения Ивановича Носова знакомят читателя с деревенским бытом и не менее значимой «окопной правдой». За вклад в литературу Евгений Иванович был удостоен звания Героя Социалистического труда, является кавалером двух орденов Ленина. Он участвовал в Великой Отечественной войне, в артиллерийских войсках сражался под Брянском, Бобруйском, освобождал Минск и Варшаву. В феврале 1945 года, под Кенигсбергом, Е. И. Носов был тяжело ранен. День Победы встретил в госпитале. Награжден медалью «За отвагу», орденами «Красная звезда» и «Отечественной войны II степени».
Ребята познакомились с отрывками из рассказов «Красное вино Победы», «Яблочный спас», повести «Шопен, соната номер два». Также школьники поделились впечатлениями от прочитанных рассказов «Кукла» и «Живое пламя».

Фото: Тяжинская детская библиотека

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kuzbassnews.ru
17/01/2025
Культура
Образование
Тяжин
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