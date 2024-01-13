В Тяжине прошел открытый турнир по волейболу памяти тренера-преподавателя Игоря Александровича Мотыша

Педагог с более чем 30-летним стажем был награжден медалью Кемеровской области «За достойное воспитание детей» и отмечен дипломом Центра игровых видов спорта за профессионализм, высокие результаты, педагогический талант, душевную щедрость в воспитании и подготовке юных спортсменов. Воспитанники тренера-преподавателя Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Игоря Александровича Мотыша неоднократно становились победителями и призерами муниципальных, региональных и межрегиональных соревнований.

В спортивном комплексе «Юность» собрались 6 команд из Тяжинского и Тисульского округов. По итогам соревнований на первое место вышла команда «Новогодние звездочки» из Тяжинского округа. На втором месте команда «Красавицы и чудовища» (Тяжинский округ). Третье место заняла команда «Дед Морозова» (Тяжинский округ).

Победители награждены Почетными грамотами отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа и памятными медалями.