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В Тяжине прошел велопробег

В велопробеге приняли участие жители окружного центра, а также дети и подростки из села Ступишино. Старт велопробегу, посвященному 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, был дан на площадке центра национальных культур. Перед велосипедистами выступили представители администрации муниципалитета и ОМВД по Тяжинскому округу.
Участники велопробега в сопровождении экипажей ГИБДД проехали по улицам поселка Тяжинский. После завершения маршрута почетные грамоты отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа и памятные подарки организаторы вручили самому взрослому – Валентине Безручко, самому маленькому – Ивану Ряшину, самой спортивной семье Мироновых и самому активному коллективу – работникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/08/2023
Спорт
Тяжин
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