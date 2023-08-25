В Тяжине прошел велопробег

В велопробеге приняли участие жители окружного центра, а также дети и подростки из села Ступишино. Старт велопробегу, посвященному 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, был дан на площадке центра национальных культур. Перед велосипедистами выступили представители администрации муниципалитета и ОМВД по Тяжинскому округу.

Участники велопробега в сопровождении экипажей ГИБДД проехали по улицам поселка Тяжинский. После завершения маршрута почетные грамоты отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа и памятные подарки организаторы вручили самому взрослому – Валентине Безручко, самому маленькому – Ивану Ряшину, самой спортивной семье Мироновых и самому активному коллективу – работникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.