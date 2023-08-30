В Тяжине прошла детская познавательная программа «Шахтерский край – наша гордость!»

В центре национальных культур ребята познакомились нелегкой шахтерской профессией. Участники программы получили возможность не только рассмотреть, но и взять в руки экспонаты выставки игрушечных детских машин, посвященной шахтерскому делу. Ее организовал коллекционер Евгений Новицкий.

В экспозициях были представлены игрушки Кемеровской области –грузовые автомобили, карьерные самосвалы и подъемные краны. Помимо транспорта, тесно связанного с трудом шахтера, ребятишки также увидели спецодежду и экипировку шахтеров.

Евгений Новицкий рассказал участникам программы о том, как работал на разрезе «Кедровский» водителем самосвала «БелАЗ». Затем дети приняли активное участие в игровой программе «Почетный труд шахтера». В финале все они получили сладкие гостинцы от организаторов.