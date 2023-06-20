В Тяжине прошла игровая программа «Дружат дети всей земли»

В пришкольном лагере Тяжинской СШ № 2 педагог-организатор Ольга Владимировна Толстова познакомила ребят с русскими, армянскими, цыганскими, бурятскими народными играми. В ходе игровой программы, посвященной культуре межнационального общения, дети участвовали в викторине, конкурсах и играх, разгадывали загадки.

Также вспомнили символику нашей многонациональной Родины: исполнили гимн, еще раз поговорили о значении цветов флага, разобрались, что означают элементы гербов Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса, Тяжинского округа.