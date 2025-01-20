В Тяжине прошла концертно-развлекательная программа «На Колядки всей гурьбой»

В Дом культуры «Юбилейный» пришли ученики Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова. Для гостей выступил образцовый самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Росинка». Юные артисты исполнили тематические песни, колядки, прославляющие хозяев за щедрость и доброту, с пожеланиями здоровья, счастья и хорошего настроения на весь предстоящий год.

Ведущие познакомили ребят со стародавними русскими традициями, рассказали, что такое «Святки», и даже провели «святочное гадание». Затем дети танцевали и играли в народные игры. Завершился праздник большим хороводом.

Фото: Тяжинский ДК «Юбилейный»