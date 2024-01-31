Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине прошла творческая встреча работников ДК «Юбилейный» с поэтом Алексеем Николаевичем Ростовским

Почетный житель поселка Тяжинский, член Союза кузбасских писателей, автор поэтических книг «Иду к тебе, моя природа», «Как живешь, село родное?», призвал присутствующих не бояться жизненных трудностей, смело преодолевать их и ценить то, что есть.
Поэзия Алексея Николаевича Ростовского – искренняя, добрая, мудрая – никого не оставила равнодушным. За внешней простотой рифмованных строк – жизнь во всех ее проявлениях. Самобытный поэт читал стихи, рассказывал о своей жизни и творческой деятельности. Очень трогательно прозвучали его воспоминания о детстве, опаленном войной, о родных и близких ему людях.
Творческая встреча подарила работникам Дома культуры «Юбилейный» уникальную возможность ближе познакомиться с автором, «вживую» соприкоснуться с волшебным миром поэзии.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
31/01/2024
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus