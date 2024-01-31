В Тяжине прошла творческая встреча работников ДК «Юбилейный» с поэтом Алексеем Николаевичем Ростовским

Почетный житель поселка Тяжинский, член Союза кузбасских писателей, автор поэтических книг «Иду к тебе, моя природа», «Как живешь, село родное?», призвал присутствующих не бояться жизненных трудностей, смело преодолевать их и ценить то, что есть.

Поэзия Алексея Николаевича Ростовского – искренняя, добрая, мудрая – никого не оставила равнодушным. За внешней простотой рифмованных строк – жизнь во всех ее проявлениях. Самобытный поэт читал стихи, рассказывал о своей жизни и творческой деятельности. Очень трогательно прозвучали его воспоминания о детстве, опаленном войной, о родных и близких ему людях.

Творческая встреча подарила работникам Дома культуры «Юбилейный» уникальную возможность ближе познакомиться с автором, «вживую» соприкоснуться с волшебным миром поэзии.