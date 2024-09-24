В Тяжине прошла творческая встреча с Владимиром Топилиным

Сибирский писатель рассказал читателям библиотеки имени Н. И. Масалова о своем творческом пути. Владимир Степанович Топилин – человек с нелегкой судьбой, обладатель Диплома «За мужество и силу», лауреат премии имени Валентина Распутина, член Союза писателей России.

Автор из Красноярского края поделился размышлениями об историях, встречах и событиях лежащих в основе его произведений, рассказал о людях, вдохновляющих его на создание новых романов. Писатель представил свою новую книгу «Ворота в глухомань», которая является заключительной частью тетралогии о Кузьме Собакине, ответил на вопросы читателей.

В творческой встрече с писателем приняли участие студенты Тяжинского агропромышленного техникума и педагог дополнительного образования Дарья Александровна Бабич.