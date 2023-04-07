В Тяжине прошла ярмарка учебных мест для выпускников 9-11 классов

В Доме культуры «Юбилейный» участников ярмарки учебных мест поприветствовал глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров: «В настоящее время Кузбассу, в том числе и нашему муниципальному образованию очень нужны грамотные, обученные специалисты разных профессий, которые бы возвращались в родные места. Поэтому актуальная задача для нас, представителей органов местного самоуправления, руководства учебных заведений, чтобы вы, дорогие ребята, не уезжали из Кузбасса, а обучались именно в учреждениях нашего региона».

В ярмарке приняли участие учебные заведения профессионального и высшего образования – Кузбасский государственный технический университет, Кемеровский государственный институт культуры и искусств, Тайгинский институт железнодорожного транспорта - филиал Омского государственного университета путей сообщения, Кемеровский государственный медицинский институт, Кемеровский институт фундаментальных наук, Анжеро-Судженский политехнический колледж, Тяжинский агропромышленный техникум, Кемеровский областной медицинский колледж, Мариинский политехнический техникум.

Тяжинский агропромышленный техникум на ярмарке представила профориентационная группа из студентов техникума под руководством преподавателя Светланы Борисовны Майер. Педагог дополнительного образования Дарья Александровна Бабич провела с ребятами интерактивную игру в формате квеста «По профессиям ТАПТ». Также школьники получили возможность сфотографироваться в рабочих костюмах повара, сварщика и техника-механика.

Более 300 школьников Тяжинского муниципального округа познакомились с факультетами и специальностями учебных заведений, условиями приема и особенностями студенческой жизни.