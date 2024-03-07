В Тяжине школьники попробовали себя в роли кузнечных дел мастеров

Мастер-класс состоялся на базе специализированной мастерской Евгения Егошина. Учащиеся Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова пообщались с мастером и его единомышленниками, продолжателями традиций кузнечного ремесла, чеканки и гравюры – Денисом Давыдовым и Александром Галямовым.

Мастера познакомили ребят с основным инструментарием кузнеца прошлых лет, а также и с современными методами горячей и холодной ковки металла. Основное время было уделено самостоятельной работе посетителей, чтобы ребята могли в полной мере познакомиться со старинным ремеслом.

В кузнечной мастерской действует интерактивная выставка старинных кованых изделий, чеканных экспонатов и кузнечных арт-объектов, которые можно подержать в руках, детально разобраться в особенностях технологии их изготовления. Ко всему прочему мастерская представляет собой фотозону для селфи в необычном антураже.