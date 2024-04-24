В Тяжине состоялась беседа из цикла «Люди земли Тяжинской»

На этот раз в центре национальных культур – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности речь шла о самобытной художнице и мастерице Анне Ивановне Стыкут. Она родилась 26 ноября 1922 года в селе Бороковка Тяжинского района. Была в семье одиннадцатым, самым младшим ребенком. С детства увлекалась рисованием. В 1941 году была мобилизована на военный завод в городе Новосибирске, где изготавливали снаряды. Через год ее перевели художником в местный клуб.

После окончания Великой Отечественной войны Анна Ивановна Стыкут вернулась в родные места. Работала фотографом, художником-оформителем, преподавала рисование, столярное и токарное дело, механизацию и машиноведение. Эта удивительная женщина, огородничала, плела кружева, вышивала, создавала настоящие шедевры из ниток, ткани, бумаги, корней растений, рыбьих косточек и чешуек. Своими руками она построила три дома – себе и сыновьям.

Анна Ивановна написала более двух тысяч картин, не считая вышивок, аппликаций, всевозможных поделок, стихотворений и рассказов. Художницу знают далеко за пределами Кузбасса. Персональные выставки ее творчества проходили во многих городах России: Оренбурге, Москве, Красноярске. Картины самобытной художницы украшают частные коллекции во многих странах мира – Белоруссии, Украине, Франции, Англии, Германии, Италии, Японии и Америке.

Анне Ивановне Стыкут присвоено звание «Почетный житель поселка Тяжинский». Она удостоена медали Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени. О творчестве самобытной художницы издана книга Олега Викторовича Костюнина «Тяжинский самородок», по которой снят документальный фильм. Анны Ивановны Стыкут не стало 1 октября 2005 года.

С собравшимися поделилась воспоминаниями Ольга Островлянчик – внучка Анны Ивановны. Она рассказала о своей бабушке, ее жизнелюбии и стремлении к творчеству. Все желающие могли познакомиться с выставочной экспозицией, где были представлены награды, личные записи, альбомы фотографий из семейного архива Анны Ивановны Стыкут.