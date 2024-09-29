В Тяжине состоялась краеведческая игра

Интеллектуальные состязания, состоявшиеся в библиотеке имени Николая Ивановича Масалова, посвятили 100-летию со дня образования Тяжинского района.

В информационно-исторической части ведущие познакомили студентов Тяжинского агропромышленного техникума с достижениями территории, рассказали о выдающихся земляках, внесших значительный вклад в развитие Тяжинского района. Также была представлена издательская продукция библиотеки – сборники стихов и прозы местных поэтов и писателей, информационные материалы о достопримечательностях Тяжинской земли.

Затем студенты получили возможность проявить себя в уникальной краеведческой командной игре «БиблиоКвилт: Тяжинский с другого ракурса!». Участники продемонстрировали навыки работы с информационными источниками, а также эрудицию, интуицию и смекалку.