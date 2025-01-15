В Тяжине состоялась национальная елка

В программе «Эскимо для Чебурашки или Новогодний подарок для самых-самых» приняли участие дети из отдаленных деревень Тяжинского округа, учащиеся школ, участники художественной самодеятельности Тяжинского Дома культуры «Юбилейный».

Маленьких зрителей встретили ростовые куклы – верный друг Чебурашка, танцующий Белый Медведь, Королевские Пингвины и весельчак Гусь-обнимусь. Вместе с любимыми мультгероями дети отправились в удивительное путешествие за самым лучшим подарком – волшебным Эскимо. Перед ребятами открылся сказочный мир, наполненный забавными конкурсами, веселыми играми, танцами, световой иллюминацией и сценическими спецэффектами.

Создать праздничную атмосферу работникам культуры помогли участники ансамбля танца «Созвездие» ДК «Юбилейный». Кульминационным моментом программы стала долгожданная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Детям разных национальностей, проживающих на территории муниципалитета, сказочный волшебник и его помощница вручили сладкие подарки.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа