В Тяжине состоялась очередная встреча любителей музыкального творчества

В рамках молодежного проекта «Свободный микроФОН» на музыкальной площадке народной поляны у Дома культуры «Юбилейный» свое творчество представили приверженцы вокально-инструментального жанра.

Выпускник Тяжинской средней школы № 1 Данил Поспелов исполнил музыкальные композиции на электрогитаре. Отличное настроение молодежной аудитории подарил выпускник Тяжинского агропромышленного техникума Павел Бердников.

Творческий проект для молодежи «Свободный микроФОН» продолжается! В воскресенье, 21 июля в 20.00 на народной поляне ДК «Юбилейный» состоится очередная встреча.