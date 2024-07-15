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В Тяжине состоялась очередная встреча любителей музыкального творчества

В рамках молодежного проекта «Свободный микроФОН» на музыкальной площадке народной поляны у Дома культуры «Юбилейный» свое творчество представили приверженцы вокально-инструментального жанра.
Выпускник Тяжинской средней школы № 1 Данил Поспелов исполнил музыкальные композиции на электрогитаре. Отличное настроение молодежной аудитории подарил выпускник Тяжинского агропромышленного техникума Павел Бердников.
Творческий проект для молодежи «Свободный микроФОН» продолжается! В воскресенье, 21 июля в 20.00 на народной поляне ДК «Юбилейный» состоится очередная встреча.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/07/2024
Культура
Тяжин
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