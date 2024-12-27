В Тяжине состоялась встреча с семейными династиями предпринимателей

В Доме культуры «Юбилейный» к собравшимся обратились глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.

О каждой семье с особой душевной теплотой рассказала общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области – Кузбассе, председатель комитета по развитию предпринимательства в муниципальных образованиях, индивидуальный предприниматель Зинаида Михайловна Тюрина.

В канун Нового года предприниматели в очередной раз проявили неравнодушие – вручили воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних канцелярские принадлежности. В жизнерадостной атмосфере новогоднего «Голубого огонька» семейные династии предпринимателей пообщались друг с другом.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа