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В Тяжине состоялась встреча с семейными династиями предпринимателей

В Доме культуры «Юбилейный» к собравшимся обратились глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.
О каждой семье с особой душевной теплотой рассказала общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области – Кузбассе, председатель комитета по развитию предпринимательства в муниципальных образованиях, индивидуальный предприниматель Зинаида Михайловна Тюрина.
В канун Нового года предприниматели в очередной раз проявили неравнодушие – вручили воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних канцелярские принадлежности. В жизнерадостной атмосфере новогоднего «Голубого огонька» семейные династии предпринимателей пообщались друг с другом.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/12/2024
Культура
Тяжин
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