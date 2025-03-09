В Тяжине прошли премьерные показы спектакля «Волшебник Изумрудного города»

Постановку по мотивам сказочной повести Александра Мелентьевича Волкова представили актеры образцового коллектива театра-студии «поМОСТ» Тяжинского Дома культуры «Юбилейный» (руководитель Марина Георгиевна Чипилева).

Приключения Элли (Алена Пузакова), чей домик унес в далекую Волшебную страну ураган, многие любят с детства. Колоритные герои – Дровосек (Степан Лобанов), Лев (Ярослав Бескровных), Тотошка (Денис Котиков), Бастинда (Надежда Сорокина), Виллина (Милана Чешева), Птицы, Жевуны и Мигуны (Владлена Киселева, Виктория Жигалева, Марьяна Мелькер), Великий Гудвин (Владислав Копылов), захватывающие события и крепкая дружба не оставили зрителей равнодушными.

Эта история в первую очередь, о том, что, только пройдя трудный путь, взрослеешь, становишься мудрее, сердечнее и храбрее. Все препятствия героиня спектакля преодолевает вместе с верными друзьями. Выручая друг друга, они воспитывают в себе важные душевные качества. После окончания спектакля все зрители были приглашены в Изумрудный город, чтобы по-настоящему ощутить сказочный мир волшебства.

Фото: Тяжинский ДК «Юбилейный»