В Тяжине состоялось первенство округа по шахматам среди обучающихся образовательных организаций

В спортивном комплексе «Юность» собрались 23 школьника из Тяжинских средних школ № 1, 2, 3 и Итатской СШ имени Данкевич Т.Ф.

После продолжительных, захватывающих шахматных баталий места распределились следующим образом:

Возрастная категория 1-4 класс:

1 место – Динара Калимулина, Итатская СШ им. Данкевич Т.Ф.

2 место - Татьяна Картавцева, Итатская СШ им. Данкевич Т.Ф.

1 место - Роман Картавцев, Итатская СШ им. Данкевич Т.Ф.

2 место - Тимофей Умнов, Итатская СШ им. Данкевич Т.Ф.

Возрастная категория 5-11 класс:

1 место - Анжелика Гаврилова, Тяжинская СШ № 1 им. Героя Кузбасса Н.И. Масалова

2 место - Ирина Симахина, Тяжинская СШ № 3

3 место - Ксения Медведева, Итатская СШ им. Данкевич Т.Ф.

1 место - Андрей Петричук, Тяжинская СШ № 3

2 место - Матвей Кочешев, Тяжинская СШ № 2

3 место - Сергей Колесник, Тяжинская СШ № 3

Победители и призеры первенства награждены почетными грамотами и памятными медалями.