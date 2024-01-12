Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине состоялось первенство округа по шахматам среди обучающихся образовательных организаций

В спортивном комплексе «Юность» собрались 23 школьника из Тяжинских средних школ № 1, 2, 3 и Итатской СШ имени Данкевич Т.Ф.
После продолжительных, захватывающих шахматных баталий места распределились следующим образом:
Возрастная категория 1-4 класс:
1 место – Динара Калимулина, Итатская СШ им. Данкевич Т.Ф.
2 место - Татьяна Картавцева, Итатская СШ им. Данкевич Т.Ф.
1 место - Роман Картавцев, Итатская СШ им. Данкевич Т.Ф.
2 место - Тимофей Умнов, Итатская СШ им. Данкевич Т.Ф.
Возрастная категория 5-11 класс:
1 место - Анжелика Гаврилова, Тяжинская СШ № 1 им. Героя Кузбасса Н.И. Масалова
2 место - Ирина Симахина, Тяжинская СШ № 3
3 место - Ксения Медведева, Итатская СШ им. Данкевич Т.Ф.
1 место - Андрей Петричук, Тяжинская СШ № 3
2 место - Матвей Кочешев, Тяжинская СШ № 2
3 место - Сергей Колесник, Тяжинская СШ № 3
Победители и призеры первенства награждены почетными грамотами и памятными медалями.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/01/2024
Спорт
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus