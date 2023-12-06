В Тяжине состоялось первенство округа по волейболу среди обучающихся образовательных организаций

В соревнованиях приняли участие 14 команд из 6 образовательных организаций муниципалитета. Волейболисты 2006 года рождения и младше состязались в спортивных залах Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова и спорткомплекса «Юность».

Первое место среди девушек заняла команда «Юность-1» (тренер-преподаватель Евгений Николаевич Жернаков). На втором месте команда Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова (учитель физической культуры Степан Андреевич Степанов). Команде «Юность-2» Тяжинской детско-юношеской спортивной школы (тренер-преподаватель Евгений Николаевич Жернаков) досталось третье место.

Среди юношей победила команда «Юность-1» (тренер-преподаватель Дмитрий Алексеевич Епанчинцев). На второе место вышла команда Тяжинской СШ № 2 (учитель физической культуры Алексей Сергеевич Щепило). Команда юношей Ступишинской СШ имени Героя РФ С. Н. Морозова (учитель физической культуры Ольга Сергеевна Черновец) заняла третье место.