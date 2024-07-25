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В Тяжине состоялся фестиваль уличного кино

В одиннадцатом сезоне жители и гости окружного центра получили возможность посмотреть лучшие короткометражные фильмы в рамках уникального смотра работ молодых режиссеров.
Зрители проголосовали за победителей светом фонариков. В итоге на первом месте фильм «30 секунд» (режиссер Иван Соснин). На второе место вышла короткометражка «Хейт» (режиссер Сергей Филатов). Третье место заняла кинолента «Аплодисменты» (режиссер Иван Забажанов).
В рамках фестиваля для участников программы состоялся музыкальный квиз «Мьюз-игра», в котором команды «Фестивальки», «Девочки О», «Мы Герои» заняли призовые места и получили сладкие призы от Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.
Кинозал «Юбилейный» объявил конкурс среди посетителей фестиваля уличного кино, условием которого было выставить фотографию с мероприятия. В качестве призов были разыграны пять пригласительных билетов в кинотеатр.
Фестиваль уличного кино – это ежегодный и крупнейший в мире открытый показ лучших российских короткометражек, который проводится уже на протяжении 10 лет, с 2014 года.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/07/2024
Культура
Тяжин
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