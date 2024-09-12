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В Тяжине состоялся литературный час «По страницам жизни и творчества Л. Н. Толстого»

Специалисты детской библиотеки провели для учеников Тяжинской средней школы № 3 литературный час, посвященный 195-летию писателя. Ребята совершили виртуальное путешествие по музею-усадьбе Ясная Поляна. Узнали множество интересных фактов о жизни и творчестве Льва Николаевича Толстого.
Школьники вспомнили рассказы классика русской литературы - «Филиппок», «Котенок», «Как мужик камень убрал», «Лев и собачка». Дети активно участвовали в викторине и подбирали пословицы, соответствующие рассказам писателя. Также вниманию ребят была представлена выставка книг «Лев Толстой: рассказы для детей».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/09/2024
Культура
Тяжин
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