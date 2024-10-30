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В Тяжине состоялся межрегиональный открытый турнир по боксу среди юношей и девушек

Соревнования посвящены 100-летию со дня образования Тяжинского района и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В спортивном комплексе «Юность» собрались 90 спортсменов из Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, городов Томска, Кемерово, Мариинска и посёлка Тяжинский. Спортсменов поприветствовал глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и тренер высшей категории, мастер спорта СССР по боксу Бактыбек Бектасович Слямов.
Тяжинский муниципальный округ представили 14 воспитанников детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Натальи Александровны Туринзовой. Кирилл Белоусов и Кирилл Сковпин заняли первое место. Валерия Путятина, Марианна Андраева, Данил Туринзов, Егор Рябых, Дмитрий Синкевич, Артём Пилецкий, Савелий Богомазов, Вадим Конев – на второй ступени пьедестала победителей. Богдан Бровкин, Максим Сахидаков, Матвей Кочкин и Злата Пасько заняли третье место.
Фото: Администрация Тяжинского муниципального округа

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30/10/2024
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