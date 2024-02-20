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В Тяжине состоялся открытый турнир по мини-футболу среди мальчиков 2014-2015 годов рождения

В спортивном комплексе «Юность» померились силами пять команд: «Энергия-1» (город Мариинск), «Энергия-2» (город Мариинск), «Фортуна» (город Боготол), «Юность» (поселок Тяжинский) и «Запад» (сборная Красноярского края).
Игры проходили по круговой системе, два тайма по 15 минут. По итогам соревнований победила команда «Запад» (сборная Красноярского края). На втором месте команда «Энергия-1» (город Мариинск), третье место досталось команде «Фортуна» (город Боготол);
Также были определены лучшие игроки в номинациях: «Лучший игрок» – Тимофей Царев («Запад» - сборная Красноярского края), «Лучший защитник» – Виктор Нижник («Фортуна», город Боготол), «Лучший вратарь» – Егор Кузминич («Энергия-1», город Мариинск).

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kuzbassnews.ru
20/02/2024
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Тяжин
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