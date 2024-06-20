В Тяжине состоялся проектный семинар

В рамках «Кузбасской молодежной недели» студенты Тяжинского агропромышленного техникума ознакомились с ключевыми аспектами конкурса микрогрантов от Росмолодежи: сроками проведения, порядком подачи заявок, критериями оценки проектов, а также особенностями работы с грантовыми средствами.

Экспертами семинара выступили ведущий эксперт Российского детско-юношеского центра, победитель конкурса «Росмолодежь.Гранты» Ярослав Александрович Кабанов и амбассадор конкурса «Росмолодежь.Гранты» Валерия Евгеньевна Шалева. Семинар был полезен как для новичков, так и для опытных участников грантовых конкурсов.