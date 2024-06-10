В Тяжине состоялся торжественный прием главы округа ко Дню социального работника

С профессиональным праздником собравшихся поздравил глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. Ряд соцработников были награждены областными и муниципальными наградами. В праздничную программу вошли концертные номера творческих коллективов Дома культуры «Юбилейный» и центра национальных культур.

В Тяжинском муниципальном округе соцслужба включает в себя управление социальной защиты населения, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, центр социального обслуживания населения, Кубитетский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Ежедневно более 180 работников социальной сферы округа трудятся на благо земляков.