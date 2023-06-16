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В Тяжине состоялся торжественный прием, посвященный Дню медицинского работника

В Доме культуры «Юбилейный» много теплых слов прозвучало в адрес ветеранов системы здравоохранения. С профессиональным праздником медиков поздравил глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.
Медицинские работники и ветераны отрасли были отмечены различными наградами – благодарностями Министра РФ, Почетными грамотами Министерства здравоохранения и Парламента Кузбасса, медалями «За заслуги перед Тяжинским муниципальным округом», Почетными грамотами и благодарственными письмами главы округа, Почетными грамотами Совета народных депутатов.
Завершился торжественный прием концертной программой с участием артистов Дома культуры «Юбилейный».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/06/2023
Культура
Тяжин
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