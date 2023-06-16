В Тяжине состоялся торжественный прием, посвященный Дню медицинского работника

В Доме культуры «Юбилейный» много теплых слов прозвучало в адрес ветеранов системы здравоохранения. С профессиональным праздником медиков поздравил глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.

Медицинские работники и ветераны отрасли были отмечены различными наградами – благодарностями Министра РФ, Почетными грамотами Министерства здравоохранения и Парламента Кузбасса, медалями «За заслуги перед Тяжинским муниципальным округом», Почетными грамотами и благодарственными письмами главы округа, Почетными грамотами Совета народных депутатов.

Завершился торжественный прием концертной программой с участием артистов Дома культуры «Юбилейный».