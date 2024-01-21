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В Тяжине состоялся турнир по лазерному бою среди образовательных учреждений округа

Турнир, памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова, прошел в спортивном комплексе «Юность» Тяжинской детско-юношеской спортивной школы. В соревнованиях приняли участие 13 команд в двух возрастных категориях.
В возрастной категории до 13 лет (включительно) первое место заняла «Команда по дзюдо» (Тяжинская ДЮСШ). На втором месте
команда «Барс» (военно-патриотический клуб «Барс», поселок Тяжинский). Третье место досталось команде «Луч» (военно-патриотический клуб «Барс», поселок Тяжинский).
В возрастной категории 14-17 лет на первое место вышла команда «ТСШ № 3» (Тяжинская средняя школа № 3). Второе место заняла
команда «Осирис» (Тяжинский агропромышленный техникум). На третьем месте команда «ТСШ № 1» (Тяжинская средняя школа № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова).

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/01/2024
Спорт
Тяжин

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