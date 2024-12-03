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В Тяжине стартовал второй сезон проекта «Я в деле»

Социальный проект направлен на привлечение молодежи к предпринимательству. У студентов Тяжинского агропромышленного техникума есть возможность узнать, как формируются идеи для бизнеса. Также студенты учатся разрабатывать бизнес-проекты. В ходе деловой игры «Снежинки» ребята попробовали себя в роли производителей снежинок, а кураторы выступили в роли покупателей. При этом их интересовали только снежинки особой формы, цвета и с уникальными элементами. В игровой форме участники научились проводить анализ рынка и учитывать предпочтения покупателей.
В рамках проекта «Я в деле» ребята не только знакомятся с основами бизнеса, но и изучают психологию предпринимательства. Куратор проекта Максим Олегович Незнанов прочитал студентам лекцию о лидерстве. На встрече обсудили множество тем: «Различия между мировоззрением лидера и обычного человека», «Преимущества лидерского образа жизни», «Два типа лидеров, наиболее распространенных в обществе», «Факторы, способствующие формированию лидерских качеств», «Модель лидерства и ее применение!».
Руководитель социального проекта «Я в деле» – педагог дополнительного образования Тяжинского агропромышленного техникума Дарья Александровна Бабич. Во втором сезоне участников проекта поддерживают кураторы: специалист по лазерной гравировке Максим Олегович Незнанов и специалист Тяжинского центра национальных культур Алена Александровна Незнанова. Юные кураторы, студентки-активистки Кристина Лапицкая и Екатерина Ермакова – выпускницы первого сезона проекта.

Фото: Тяжинский агропромышленный техникум

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/12/2024
Образование
Тяжин
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